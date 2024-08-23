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Кубок легенд по волейболу: расписание матчей группового этапа 23 августа

Кубок легенд по волейболу: расписание матчей группового этапа 23 августа
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Сегодня в Красноярске и Казани стартует групповой этап Кубка легенд у мужчин. Расписание матчей выглядит следующим образом:

Группа А (Казань)

16:00 мск. «Факел-Ямал» – «Локомотив»;
19:00. «Зенит-Казань» – «Кузбасс»;

Группа Б (Красноярск)

12:00. «Белогорье» – «Зенит» СПб;
14:30 «Динамо» – «Енисей».

Кубок легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 5-6 октября.

Важно отметить, что Кубок легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые-третьи места в группах Кубка легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие четвёртые места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.

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