АСК победил «Нефтяник» в матче предварительного этапа Кубка России

22 августа в Самаре в матче предварительного этапа мужского волейбольного Кубка России нижегородский АСК переиграл оренбургский «Нефтяник» 3:1 (27:29, 27:25, 25:17, 25:23).

Самым результативным волейболистом матча стал доигровщик нижегородцев Александр Пятыркин, набравший 18 очков. У оренбуржцев 14 очков на счету диагонального Михаила Хлякина.

Помимо АСК и «Нефтяника», в группе Г выступит также «Нова» из Новокуйбышевска. В этом же квартете должен был сыграть «Шахтёр» из Солигорска, но белорусский клуб снялся с Кубка России из-за финансовых проблем.

Победитель квартета напрямую выйдет в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с одной из команд, занявшей четвёртое место в группе Кубка легенд. Этот турнир стартует 23 августа.