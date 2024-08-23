АСК победил «Нефтяник» в матче предварительного этапа Кубка России
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22 августа в Самаре в матче предварительного этапа мужского волейбольного Кубка России нижегородский АСК переиграл оренбургский «Нефтяник» 3:1 (27:29, 27:25, 25:17, 25:23).
Самым результативным волейболистом матча стал доигровщик нижегородцев Александр Пятыркин, набравший 18 очков. У оренбуржцев 14 очков на счету диагонального Михаила Хлякина.
Помимо АСК и «Нефтяника», в группе Г выступит также «Нова» из Новокуйбышевска. В этом же квартете должен был сыграть «Шахтёр» из Солигорска, но белорусский клуб снялся с Кубка России из-за финансовых проблем.
Победитель квартета напрямую выйдет в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с одной из команд, занявшей четвёртое место в группе Кубка легенд. Этот турнир стартует 23 августа.
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