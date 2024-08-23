Кубок России по волейболу: расписание матчей предварительного этапа 23 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня в Самаре завершится первый круг предварительного этапа Кубка России в группе Г. 23 августа сыграют нижегородский АСК и хозяева площадки — «Нова». Начало встречи — в 17:30 мск.

Кроме того, сегодня в Сосновом Бору стартуют матчи в группе В. Расписание первого игрового дня выглядит следующим образом:

16:00 мск. «Газпром-Югра» (Сургут) – «Динамо-Урал» (Уфа);

18:30. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – МГТУ (Москва).

Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с одной из команд, занявшей четвёртое место в группе Кубка легенд. Этот турнир стартует 23 августа. Групповой этап Кубка легенд определит позиции команд в сетке плей-офф Кубка России.

Команды, занявшие вторые и третьи места в группах, сыграют отборочный этап с командами Высшей лиги А.