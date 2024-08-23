Главный тренер АСК Дранишников: на Олимпиаде-2024 сборной России было бы тяжело победить

Главный тренер нижегородского волейбольного клуба АСК Андрей Дранишников поделился мнением о гипотетическом выступлении мужской сборной России на Олимпиаде в Париже.

«Впечатлила фантастическая игра мужской сборной Франции по волейболу, на которую мало кто ставил. Их игра в защите, командные взаимодействия вызывают восхищение! В общем, просто так олимпийскими чемпионами второй раз подряд не становятся. Разочаровали поляки и американцы. Тяжело смотреть, как эти команды, располагающие одними из лучших волейболистов мира, никак не могут завоевать золото Олимпиады.

Для некоторых наших игроков, например Максима Михайлова, это, наверное, были бы последние Олимпийские игры. Потом на его позиции было бы нужно провести омоложение. В Париже, пожалуй, было тяжело взять золото, но в четвёрку сильнейших россияне могли войти», — приводит слова Дранишникова официальный сайт АСК.