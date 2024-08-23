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Белорусский волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России — 2025

Белорусский волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России — 2025
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Волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России — 2025. Об этом сообщается в социальных сетях Всероссийской федерации волейбола.

«Волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России — 2025. Своей самобытностью и жаждой побед команда Виктора Бекши буквально влюбила в себя всех болельщиков в прошлом сезоне! Мы будем скучать и ждать новой встречи», — говорится в заявлении Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, в прошлом сезоне команда Виктора Бекши заняла 10-е место в открытом чемпионате России.

Ранее главный тренер нижегородского волейбольного клуба АСК Андрей Дранишников поделился мнением о гипотетическом выступлении мужской сборной России на Олимпиаде в Париже, сказав, что национальной команде России было бы тяжело победить.

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