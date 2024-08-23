Результаты первого игрового дня волейбольного турнира «Кубок Легенд»
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Сегодня, 23 августа, состоялся первый игровой день волейбольного турнира «Кубок Легенд», в котором принимают участие восемь российских коллективов.
Кубок Легенд. 1-й тур:
Группа А
«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3;
«Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0.
Группа Б
«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2;
«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0.
Завтра, 24 августа, также состоится четыре встречи.
Расписание Кубка Легенд на 24 августа:
Группа А
16:00. «Факел» — «Кузбасс»;
19:00. «Локомотив» — «Зенит-Казань».
Группа Б
12:00. «Динамо» (Москва) — «Белогорье»;
14:30. «Енисей» — «Зенит» (Санкт-Петербург).
Соревнования продлятся до 6 октября.
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