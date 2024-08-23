Результаты первого игрового дня волейбольного турнира «Кубок Легенд»

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Сегодня, 23 августа, состоялся первый игровой день волейбольного турнира «Кубок Легенд», в котором принимают участие восемь российских коллективов.

Кубок Легенд. 1-й тур:

Группа А

«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3;

«Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0.

Группа Б

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2;

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0.

Завтра, 24 августа, также состоится четыре встречи.

Расписание Кубка Легенд на 24 августа:

Группа А

16:00. «Факел» — «Кузбасс»;

19:00. «Локомотив» — «Зенит-Казань».

Группа Б

12:00. «Динамо» (Москва) — «Белогорье»;

14:30. «Енисей» — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Соревнования продлятся до 6 октября.