Кубок легенд по волейболу: расписание матчей группового этапа 24 августа

Сегодня, 24 августа, в Красноярске и Казани продолжится групповой этап Кубка легенд у мужчин. Расписание матчей выглядит следующим образом:

Группа А (Казань):

16:00 мск. «Факел-Ямал» – «Кузбасс»;

19:00 мск. «Зенит-Казань» – «Локомотив»;

Группа Б (Красноярск):

12:00 мск. «Динамо» – «Белогорье»;

14:30 мск. «Зенит» СПб – «Енисей».

Кубок легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 5–6 октября.

Важно отметить, что Кубок легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые-третьи места в группах Кубка легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие четвёртые места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.