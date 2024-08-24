Кубок России по волейболу: результаты матчей игрового дня 23 августа

Вчера в Самаре и Сосновом Бору состоялись три матча предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Игры завершились со следующими результатами:

Группа В

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 1:3 (15:25, 14:25, 30:28, 20:25).

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – МГТУ (Москва) – 3:1 (25:20, 25:20, 20:25, 25:21).

Группа Г

«Нова» (Новокуйбышевск) – АСК (Нижний Новгород) – 1:3 (23:25, 17:25, 25:11, 24:26).

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Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с командами, занявшими четвёртые места в группах Кубка легенд, этот турнир стартовал вчера. Команды, которые займут вторые места в группах В и Г, сыграют дополнительный раунд плей-офф с клубами Высшей лиги А.