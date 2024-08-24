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Пламен Константинов: победа над «Факелом» не реванш, но важна для психологии

Пламен Константинов: победа над «Факелом» не реванш, но важна для психологии
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу своей команды в стартовом матче Кубка легенд с новоуренгойским «Факелом».

«И вторую, и четвёртую партию догоняли. Но потом опять отпускали. Хорошо, что отыгрывались, проявляли терпение. Не хватает немножко холодной головы уже после того, как догнали, чтобы прикончить соперника. Отдали две партии. Но сейчас больше волейбола – больше пользы этих ребят.

В прошлом сезоне мы проиграли «Факелу» в четвертьфинале чемпионата России. Конечно, реваншем нынешнюю победу не назовёшь, но было важно выиграть для психологии команды. Выиграли, несмотря на некоторые кадровые проблемы. Омар Курбанов колено повредил, Дима Лызик вернулся из сборной с некоторыми проблемами со спиной. Пока работает по своей программе. Радует, что выиграли непростую игру с 16-летним дебютантом. Показали неплохой волейбол с молодыми игроками», — приводит слова Константинова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» победил 3:2 (25:22, 22:25, 25:19, 29:31, 15:13), несмотря на то что уступал 4:8 в пятой партии. В прошлом сезоне клуб из Нового Уренгоя выбил новосибирцев в 1/4 финала чемпионата России.

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