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Результаты второго игрового дня волейбольного турнира «Кубок Легенд»

Результаты второго игрового дня волейбольного турнира «Кубок Легенд»
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Сегодня, 24 августа, состоялся второй игровой день мужского волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024 памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. В соревнованиях принимают участие восемь российских коллективов.

Кубок Легенд. 2-й тур:

Группа А
«Факел» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3;
«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 2:3.

Группа Б
«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 0:3
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1.

На групповом этапе команды сыграют в два круга. Группа А проведёт свои матчи в Казани и Новосибирске, а клубы из квартета Б встретятся в Красноярске и Москве. В «Финал четырёх» выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы. Решающий этап пройдёт 5-6 октября, место проведения определят позже.

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