Кубок России по волейболу: результаты матчей игрового дня 24 августа
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Вчера в Сосновом Бору состоялись два матча предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Игры завершились со следующими результатами:
Группа В
МГТУ (Москва) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 0:3 (29:31, 19:25, 19:25).
«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (25:22, 26:24, 25:14).
Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с командами, занявшими четвёртые места в группах Кубка легенд, этот турнир стартовал вчера. Команды, которые займут вторые места в группах В и Г, сыграют дополнительный раунд плей-офф с клубами Высшей лиги А.
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