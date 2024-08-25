Кубок России по волейболу: результаты матчей игрового дня 24 августа

Вчера в Сосновом Бору состоялись два матча предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Игры завершились со следующими результатами:

Группа В

МГТУ (Москва) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 0:3 (29:31, 19:25, 19:25).

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (25:22, 26:24, 25:14).

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с командами, занявшими четвёртые места в группах Кубка легенд, этот турнир стартовал вчера. Команды, которые займут вторые места в группах В и Г, сыграют дополнительный раунд плей-офф с клубами Высшей лиги А.