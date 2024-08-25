Кубок России по волейболу: расписание матчей предварительного этапа 25 августа

Сегодня в Сосновом Бору продолжится первый круг предварительного этапа Кубка России в группе В. Расписание игрового дня выглядит следующим образом:

16:00 мск. «Газпром-Югра» (Сургут) — МГТУ (Москва);

18:30. «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Динамо-Урал» (Уфа).

Победители квартетов напрямую выйдут в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с одной из команд, занявшей четвёртое место в группе Кубка легенд. Этот турнир стартовал 23 августа. Групповой этап Кубка легенд определит позиции команд в сетке плей-офф Кубка России.