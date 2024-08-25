Хорват Роко Сикирич — новый президент Европейской конфедерации волейбола

Хорват Роко Сикирич стал новым президентом Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). Его кандидатуру выбрали на генеральной ассамблее организации, которая прошла в Неаполе.

Сикирич получил 36 голосов, это больше, чем у всех вместе взятых остальных кандидатов. Итальянец Ренато Арена набрал 16 голосов, один голос получил датчанин Эрик Адлер, за поляка Лешека Венцеля не отдали ни одного голоса. Хорват будет возглавлять европейский волейбол в течение следующих четырёх лет, он сменил на этом посту серба Александра Боричича.

Сикиричу 43 года. У него за плечами долгая игровая карьера, он выступал на позиции доигровщика, становился чемпионом Хорватии, Австрии и Германии. Хорват завершил карьеру после сезона-2013/2014 в «Берлине», а затем стал спортивным директором клуба.

В ЕКВ Сикирич ранее работал руководителем отдела волейбола и мероприятий.