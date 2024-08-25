Пламен Константинов раскритиковал судью матча с казанским «Зенитом» на Кубке легенд

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов раскритиковал судейство Николая Книжникова в матче группового этапа Кубка легенд против казанского «Зенита». Во время игры арбитр принял ряд спорных решений в обе стороны, а на матчболе при счёте 21:22 в пятом сете усмотрел ошибку у центрального новосибирцев Юрия Бражнюка.

«Крутой матч был, да. И закончился он круто. Казанцы каждый раз плачут в Новосибирске – что-то им не так. И вот сегодняшний волейбол судьи закончили таким способом. Никогда ничего не будет здесь как шоу. Никогда! Вот из-за таких товарищей», — приводит слова Константинова «Спорт БО».

Казанцы победили «Локомотив» со счётом 3:2 (22:25, 25:13, 22:25, 25:20, 23:21). У команды Алексея Вербова две победы в двух матчах. «Локомотив» выиграл один матч из двух. Сегодня новосибирцы сыграют с кемеровским «Кузбассом».