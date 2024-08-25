Игорь Кобзарь: судья матча с казанским «Зенитом» сам загнал себя в угол

Связующий новосибирского «Локомотива» Игорь Кобзарь прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка легенд с казанским «Зенитом» (2:3).

«Игра нервная была, всё рядышком. Хотелось, конечно, выиграть, но… Главное, что содержание игры было неплохое. Сейчас результат, так скажем, второстепенен. Хорошо поборолись, но по судейству есть вопросы. Например, этот последний мяч. Если бы мы после этого касания Бражнюка атаковали, то это была бы бесспорная ошибка на передаче. Но получилось так, что он подбил и мяч полетел на ту сторону. Это, по сути, атака. До этого он Казани свистнул ошибку.

Ещё раньше в четвёртом сете у нас увидел ошибку в передаче. Порошин каждый раз так пасует, прихватывая мяч, – и ничего. А у нас первый темп пасовал – мяч не вращался, всё идеально. Короче, судья сам себя в угол загнал. Отдал ошибку одним, потом вернул другим, потом опять», — приводит слова Кобзаря официальный сайт «Локомотива».

Во время игры арбитр Николай Книжников принял ряд спорных решений в обе стороны, а на матчболе при счёте 21:22 в пятом сете усмотрел ошибку у центрального новосибирцев Юрия Бражнюка. Казанцы победили «Локомотив» со счётом 3:2 (22:25, 25:13, 22:25, 25:20, 23:21). У команды Алексея Вербова две победы в двух матчах. «Локомотив» выиграл один матч из двух. Сегодня новосибирцы сыграют с кемеровским «Кузбассом».