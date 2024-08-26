Россиянка Марина Тушова побила свой же рекорд по результативности в чемпионате Филиппин

25-летняя российская доигровщица Марина Тушова, выступающая за филиппинский клуб Capital1 Solar Spikers, побила рекорд результативности местного чемпионата, который принадлежал ей же.

В пятисетовом матче с Cignal HD Тушова набрала 50 очков. Ранее она установила рекорд на уровне 45 баллов, потом обновила его, набрав 49 очков.

Тушова сыграла в России по одному сезону за «Факел» (сезон-2013/2014), «Воронеж-2» (сезон-2014/2015), «Динамо-Метар» (сезон-2017/2018), «Сахалин» (сезон-2020/2021), по два сезона провела в молодёжке краснодарского «Динамо» (2015-2017) и в «Приморочке» (2018-2020), в сезоне-2023/2024 выступала за нижегородскую «Спарту». За границей она играла за швейцарский Groupe E Valtra (сезон-2021/2022), французские «Истр» (сезон-2021/2022) и «Вандёвр-ле-Нанси» (сезон-2022/2023).