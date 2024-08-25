Кубок Легенд по волейболу: результаты матчей игрового дня 25 августа

Сегодня, 25 августа, в Красноярске и Казани завершился 1-й тур группового этапа Кубка Легенд у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Группа А (Казань):

«Кузбасс» – «Локомотив» — 3:1 (25:22, 17:25, 25:23, 25:21);

«Зенит-Казань» – «Факел-Ямал» — 3:1 (21:25, 25:17, 25:19, 25:23).

Группа Б (Красноярск):

«Динамо» – «Зенит» СПб — 3:1 (18:25, 25:19, 25:14, 25:22);

«Белогорье» – «Енисей» — 3:1 (25:22, 25:20, 26:28, 25:21).

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе играют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 5–6 октября.

Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые-третьи места в группах Кубка Легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие четвёртые места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.