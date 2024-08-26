Кубок легенд по волейболу: расписание матчей группового этапа 26 августа

Сегодня, 26 августа, в Екатеринбурге стартует 1-й тур группового этапа Кубка легенд у женщин. Расписание матчей выглядит следующим образом:

Группа А (Екатеринбург):

13:30 мск. «Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань);

16:30 мск. «Динамо» (Москва) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.).

Кубок легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.

Важно отметить, что Кубок легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые два места в группах Кубка легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие 3-4-е места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.