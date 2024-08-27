Волейбольный турнир «Кубок Легенд»: расписание встреч 27 августа

Сегодня, 27 августа, состоится очередной соревновательный день волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024 памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

«Кубок Легенд»: 27 августа (время московское)

Группа А:

13:30 — «Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва)

16:30 — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск)

Группа Б:

17:00 — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Тулица» (Тульская область)

22:00 — «Протон»(Саратов) — «Локомотив К» (Калининградская область)

На групповом этапе команды сыграют в два круга. Группа А проведёт свои матчи в Казани и Новосибирске, а клубы из квартета Б встретятся в Красноярске и Москве. В «Финал четырёх» выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы. Решающий этап пройдёт 5–6 октября, место проведения определят позже.