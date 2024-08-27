Кубок Легенд по волейболу: результаты матчей группового этапа 26 августа

26 августа в Екатеринбурге стартовал 1-й тур группового этапа Кубка Легенд у женщин. Результаты первого игрового дня выглядят следующим образом:

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 11:25);

«Динамо» (Москва) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 3:2 (25:20, 25:19, 20:25, 21:25, 15:10).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.

Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые два места в группах Кубка Легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие 3–4-е места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.