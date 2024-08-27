Волейболистка московского «Динамо» Капустина объявила о паузе в карьере

Волейболистка сборной России и московского «Динамо» Ирина Капустина объявила о временном прекращении карьеры. Об этом сообщает пресс‑служба Всероссийской федерации волейбола.

«Ирина Капустина объявила о временном прекращении своей карьеры. Однако доигровщица московского «Динамо» заверила, что планирует вернуться к выступлениям в следующем сезоне. Мы с нетерпением ждём возвращения Ирины на площадку!» — говорится в заявлении организации.

Капустина является чемпионкой России, дважды выигрывала Кубок России и побеждала в Суперкубке страны.

Ранее российская доигровщица Марина Тушова, выступающая за филиппинский клуб Capital1 Solar Spikers, побила рекорд результативности местного чемпионата, который принадлежал ей же.