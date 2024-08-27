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Доигровщица московского «Динамо» Ирина Капустина взяла паузу в карьере

Доигровщица московского «Динамо» Ирина Капустина взяла паузу в карьере
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Волейболистка московского «Динамо» Ирина Капустина приняла решение взять паузу в карьере. Об этом рассказал генеральный директор клуба Владимир Зиничев.

«За неделю до начала предсезонных сборов Ирина Капустина сообщила нам, что неожиданно для себя и для всех нас решила пропустить этот сезон, она берёт паузу в карьере. Для нас это было как гром среди ясного неба.

Мы пожелали Ире, чтобы всё у неё прошло благополучно, и познакомили её с руководителем лучшего в стране перинатального центра Марком Аркадьевичем Курцером, который и ранее помогал многим другим нашим волейболисткам. Договорились, что через сезон Ира вернётся и мы продолжим наше сотрудничество», — заявил Зиничев в интервью Metaratings.

Капустина — чемпионка России, победительница Суперкубка и двукратная обладательница Кубка России в составе «Динамо».

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