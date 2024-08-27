Китаянка Ван Юнлу стала новым игроком московского «Динамо»

Китайская доигровщица Ван Юнлу подписала контракт с московским «Динамо». Об этом рассказал генеральный директор клуба Владимир Зиничев.

«Мы подписали контракт с волейболисткой сборной Китая, доигровщицей Ван Юнлу. Её переход был согласован с новым главным тренером «Динамо». В понедельник вечером Ван прибыла в Москву. В этом сезоне она привлекалась в состав своей национальной сборной в Лиге наций. Юнлу – опытный сильный игрок, ей 28 лет. Мы верим, что она серьёзно поможет «Динамо».

Юнлу изначально хотела взять 10-й номер в нашей команде. И он освободился после ухода Капустиной. Но мы рассчитываем, что Капустина, которая ранее играла под 10-м номером, вернётся через сезон, а Юнлу хорошо впишется в нашу команду и не один сезон проведёт в «Динамо». Поэтому решили, что этот номер оставим за Ирой, а Ван выберет другой номер», — приводит слова Зиничева Metaratings.

Ранее стало известно, что паузу в карьере взяла другая нападающая московского клуба, Ирина Капустина.