В ВФВ рассказали, куда направят деньги с продажи билетов Кубка Первого канала

Средства, вырученные с продаже билетов на Кубок Первого канала, будут переданы детям из пострадавших пограничных регионов страны. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Мы считаем своим долгом не только развивать волейбол, но и оказывать помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Каждый зритель, купивший билет, не просто увидел интереснейшие игры в исполнении выдающихся волейболистов, но и внёс свой вклад в доброе дело. Наша цель — объединить людей через спорт и помочь тем, кто нуждается в поддержке», — приводит слова генерального секретаря ВФВ Александра Яременко пресс-служба организации.

Команда под руководством Зорана Терзича одержала победу в женском матче Кубка Первого канала во волейболу. Среди мужчин команда Владимира Алекно обыграла команду Константина Брянского со счётом 3:1.