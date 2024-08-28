Кубок Легенд по волейболу: результаты матчей 27 августа

27 августа в Екатеринбурге продолжился групповой этап Кубка Легенд у женщин. Результаты второго игрового дня выглядят следующим образом:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (19:25, 25:23, 25:20, 25:22);

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (23:25, 17:25, 25:21, 12:25);

«Ленинградка» - «Тулица» — 0:3 (23:25, 23:25, 24:26).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.

Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые два места в группах Кубка Легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие 3–4-е места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.