Доигровщица Татьяна Костина подписала контракт с турецким «Болу БЛД Спор»

Российская волейболистка Татьяна Костина подписала контракт с турецким клубом «Болу БЛД Спор». Это команда второго турецкого дивизиона.

22-летняя доигровщица — воспитанница системы казанского «Динамо-Ак Барс». Она дебютировала в составе команды в октябре 2019 года. Кроме того, Костина выступала на правах аренды за красноярский «Енисей». С сезона-2022/2023 Татьяна выступает в Турции.

«Болу БЛД Спор» стал четвёртым клубом из этой страны в её карьере. Ранее волейболистка играла за «Михалличик Спор», «Адам» и «АЛС Халк».