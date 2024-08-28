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Доигровщица Татьяна Костина подписала контракт с турецким «Болу БЛД Спор»

Доигровщица Татьяна Костина подписала контракт с турецким «Болу БЛД Спор»
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Российская волейболистка Татьяна Костина подписала контракт с турецким клубом «Болу БЛД Спор». Это команда второго турецкого дивизиона.

22-летняя доигровщица — воспитанница системы казанского «Динамо-Ак Барс». Она дебютировала в составе команды в октябре 2019 года. Кроме того, Костина выступала на правах аренды за красноярский «Енисей». С сезона-2022/2023 Татьяна выступает в Турции.

«Болу БЛД Спор» стал четвёртым клубом из этой страны в её карьере. Ранее волейболистка играла за «Михалличик Спор», «Адам» и «АЛС Халк».

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