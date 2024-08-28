В Москве сгорела квартира олимпийского чемпиона — 2012 по волейболу Тараса Хтея

В Москве сгорела квартира волейболиста и сенатора Тараса Хтея, сообщает телеграм-канал BAZA.

Пожар произошел днём 27 августа, когда в квартире находилась дочка олимпийского чемпиона 2012 года. Девушка зажгла ароматическую свечу, вышла из комнаты, а когда вернулась, огонь уже разгорелся — свеча упала на одежду. Дочка сенатора позвонила в службу спасения и выбежала из квартиры.

Из дома на Шмитовском проезде пришлось эвакуировать 350 человек. Семье Хтея после пожара пришлось переехать — в квартире сгорело много бытовой техники, копоть покрыла стены.

Хтей — сенатор от Белгородской области. Кроме того, сообщалось, что известный в прошлом волейболист станет спортивным директором московского МГТУ, который в новом сезоне выступит в мужской Суперлиге.