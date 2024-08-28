Главный тренер «Шахтёра» Бекша: надеемся вернуться в Суперлигу в следующем сезоне

Главный тренер белорусского клуба «Шахтёр» из Солигорска Виктор Бекша прокомментировал отказ команды от участия в российской Суперлиге в сезоне-2024/2025.

«К сожалению, в этом году мы без Суперлиги. Сложная экономическая ситуация. Для клуба финансово тяжело дался прошлый сезон. В этом году было принято решение сделать шаг назад, но мы всё равно надеемся, что в будущем сезоне вернёмся в Суперлигу.

Что мы можем поделать в такой ситуации? Только работать, готовить молодёжь и ожидать, что хорошо выступим в белорусском чемпионате и вернёмся в Суперлигу в будущем сезоне. Рады, что игроки, которыми мы усилились под Суперлигу, остались и будут выступать в чемпионате Беларуси», – заявил Бекша в интервью телеканалу «Беларусь 5».

В прошлом сезоне команда Виктора Бекши заняла 10-е место в открытом чемпионате России.