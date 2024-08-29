Кубок Легенд по волейболу: результаты матчей 28 августа

28 августа в Екатеринбурге продолжился групповой этап Кубка Легенд у женщин. Результаты третьего игрового дня выглядят следующим образом:

Группа А:

«Динамо М» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (25:14, 25:27, 29:31, 25:20, 15:9);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:19, 25:11, 26:24);

Группа Б:

«Тулица» (Тульская область) — «Протон» (Саратов) — 2:3 (25:20, 17:25, 25:15, 18:25, 13:15);

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Локомотив К» (Калининградская область) — 3:1 (25:19, 13:25, 25:17, 25:11).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.

Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые два места в группах Кубка Легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие третье-четвёртое места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.