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Волейбольный турнир «Кубок Легенд»: расписание встреч 29 августа

Волейбольный турнир «Кубок Легенд»: расписание встреч 29 августа
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Сегодня, 29 августа, состоится очередной соревновательный день волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024 памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня. Команды сыграют матчи в рамках третьего тура.

  • Группа Б:

17:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов);

20:00. «Локомотив К» (Калининградская область) — «Тулица» (Тульская область).

На групповом этапе команды сыграют в два круга. Группа А проведёт свои матчи в Казани и Новосибирске, а клубы из квартета Б встретятся в Красноярске и Москве. В «Финал четырёх» выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы. Решающий этап пройдёт 5–6 октября, место проведения определят позже.

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