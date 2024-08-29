Исполком ВФВ отменил дисквалификацию волейболистки «Динамо» Наталии Гончаровой

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Исполком Всероссийской федерации волейбол отменил решение Дисциплинарной комиссии ВФВ, принятое в отношении Наталии Гончаровой. Ранее, получив отказ в рассмотрении своей жалобы в Арбитраже при ВФВ, Гончарова обратилась с личным письмом к президенту ВФВ Станиславу Шевченко.

По инициативе президента ВФВ состоялся Исполком ВФВ и пересмотрел решение Дисциплинарной комиссии. Дисквалификацию Гончаровой на одну игры чемпионата России и условную дисквалификацию на шесть месяцев отменили и заменили предупреждением.

По словам Шевченко, во внимание были приняты выдающиеся заслуги Гончаровой, раскаяние и принесённые извинения.

Также санкции сняли с блокирующей «Локомотива» Валерии Зайцевой. Волейболистки получили наказания за демонстрацию оскорбительных жестов после полуфинального матча прошлого сезона.