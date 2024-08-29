Диагональный «Зенита» Виктор Полетаев пропустит второй тур Кубка легенд

Диагональный санкт-петербургского «Зенита» Виктор Полетаев не поехал с командой на второй тур Кубка легенд, который пройдёт в Москве 30 августа — 1 сентября. Волейболист получил травму — растяжение сухожилия мышцы бедра — говорится на официальном сайте клуба.

Полетаев пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. В новом сезоне он сыграл на Кубке Первого канала и в первом туре Кубка легенд.

«Зенит» занимает последнее, четвёртое место в своей группе Кубка легенд после первого круга. В Красноярске команда Владимира Алекно проиграла все три матча — «Белогорью» (2:3), «Енисею» (1:3) и «Динамо» (1:3). Даже три победы в московских матчах не гарантируют клубу из Санкт-Петербурга место в «Финале четырёх», куда попадут две сильнейшие команды из группы.