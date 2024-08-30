Пуэрториканскую волейболистку нашли мёртвой в её квартире в Турции

28-летняя пуэрториканская доигровщица турецкого волейбольного клуба «Нилуфер» Пилар Мари Виктория Лопес была найдена мёртвой в своей квартире в Турции.

Как сообщила пресс-служба «Нилуфера», утром Пилар не присутствовала на утренней тренировке своего клуба. Когда с волейболисткой не получилось выйти на связь, на её розыски клубным руководством по месту проживания была отправлена техническая команда, которая обнаружила спортсменку без признаков жизни в её постели.

Сообщается, что точная причина смерти Пилар Мари Виктории Лопес пока не известна — её будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

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