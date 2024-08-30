Кубок Легенд по волейболу: результаты матчей 29 августа

29 августа в Екатеринбурге продолжился групповой этап Кубка Легенд у женщин. Результаты очередного игрового дня выглядят следующим образом:

Группа Б:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:16, 24:26, 25:20, 25:21).

«Локомотив К» (Калининградская область) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:11, 25:18, 25:14).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе сыграют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России. Они сыграют в два круга. По две лучшие команды выйдут в «Финал четырёх», который пройдёт 12–13 октября.

Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые два места в группах Кубка Легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие третье-четвёртое места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.