Волейбольный турнир «Кубок Легенд»: расписание встреч 30 августа

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Сегодня, 30 августа, состоится очередной соревновательный день волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Группа А:

12:30 мск — «Зенит-Казань» — «Кузбасс»

15:00 мск — «Факел Ямал» — «Локомотив»

Группа Б:

16:00 мск — «Белогорье» — «Зенит СПб»

19:00 мск — «Динамо М» — «Енисей»

Кубок легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе играют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России.

Важно отметить, что Кубок легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024. Команды, занявшие первые-третьи места в группах Кубка легенд, выйдут в четвертьфинал Кубка России. Команды, занявшие четвёртые места в квартетах, начнут выступления в Кубке России с 1/8 финала.