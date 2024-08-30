Зоран Терзич: в следующем туре с нами будут наши легионеры, две доминиканки

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после трёх беспроигрышных матчей в 1-м туре Кубка Легенд оценил игру своей команды и рассказал об изменениях в составе к следующему туру.

«Всегда ожидаешь победы в матче, неважно, эта команда чемпион России или последняя. Лично у меня ожидания были такие, чтобы мы играли хорошо и завершили игру на 3:0 – это мы и сделали. Я доволен тем, как девушки играли.

В следующем туре с нами уже будут наши легионеры, две доминиканки, которые усилят команду. Надеюсь, что будет ещё лучше. Со стороны может казаться, что было нам легко, особенно во второй партии. На самом деле матч был напряжённым. С «Уралочкой» никогда не легко», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.