Владимир Алекно: главная проблема «Зенита» — страх побеждать

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал выступление команды на Кубке Легенд. В первом круге петербуржцы проиграли все три матча.

«Если коротко, то, несомненно, хотелось бы лучше, но пока не получается. Я сейчас даже не про результат, а про игровые моменты, хотя, конечно, результат важен. Не хочу искать оправдания. Могу найти как десятки оправдательных причин, так и аннулировать их и двигаться дальше.

Главный вопрос, который необходимо решить, – это даже не техническая часть. Главная проблема сидит внутри команды – это страх побеждать. Давление результата, который от «Зенита» ожидают. Все думают: вот Бабкевич, пришёл Динейкин, купили Алекно и должен прийти быстрый результат, как по щелчку пальцев. Но результат: А – не покупается, а он делается, и для этого нужно время, и Б – нужна огромная ментальная работа», — приводит слова Алекно официальный сайт клуба.