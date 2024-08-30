Владимир Алекно: задача «Зенита» на матчи в Москве — воспитывать культуру победителя

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно рассказал о задаче команды на 2-й тур Кубка Легенд, который пройдёт в Москве. В первом круге зенитовцы проиграли все три матча и находятся на грани вылета из турнира.

«Едем в Москву, поверьте, не проигрывать. Задача там другая: сбросить кандалы какого-то мнимого давления, страха. Никто на нас не давит. Наоборот, все хотят помочь. Но самое главное – будем воспитывать в себе культуру победителя», — приводит слова Алекно официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что из-за травмы 2-й тур Кубка Легенд пропустит диагональный клуба из Санкт-Петербурга Виктор Полетаев.

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе играют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России.