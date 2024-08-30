Стало известно, где пройдёт женский чемпионат мира — 2025 по волейболу

Женский чемпионат мира по волейболу — 2025 пройдёт в Таиланде. Об этом сообщается на сайте FIVB совместно с Volleyball World.

«FIVB и Volleyball World рады объявить, что Таиланд примет чемпионат мира FIVB по волейболу среди женщин 2025 года при условии гарантий правительства Таиланда.

FIVB, Volleyball World и Ассоциация волейбола Таиланда (TVA) сегодня подписали соглашение о проведении престижного мероприятия, в котором примут участие 32 лучшие женские сборные мира, которые поборются за звание чемпиона мира», — говорится в заявлении FIVB.

Соглашение было подписано президентом FIVB и президентом TVA во время Конгресса Азиатской конфедерации волейбола.Формальности от недавно избранного правительства Таиланда ожидаются в следующем месяце, после формирования нового кабинета.