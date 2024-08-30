Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Ирина Воронкова — об игре «Локомотива»: будем стараться действовать агрессивно, с напором

Ирина Воронкова — об игре «Локомотива»: будем стараться действовать агрессивно, с напором
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщица калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Ирина Воронкова прокомментировала победу команды в 1-м туре «Кубка Легенд».

«Хороший турнир провели, прибавляли по ходу, и в третьем матче многое уже получалось. Нам просто нужно наиграться вместе. Мы будем стараться действовать агрессивно, с напором, устойчиво и с результатом. И спасибо огромное болельщикам за поддержку. Надеюсь, что на наших играх зал будет максимально заполнен», – приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, о возвращении Воронковой в состав калининградского «Локомотива» стало известно в мае текущего года. Последние два сезона россиянка провела в турецком «Экзачибаши», а в июле стала призёром чемпионата Индонезии в составе «Джакарты Попсиво Полван».

Материалы по теме
Зоран Терзич: в следующем туре с нами будут наши легионеры, две доминиканки
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android