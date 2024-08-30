Ирина Воронкова — об игре «Локомотива»: будем стараться действовать агрессивно, с напором

Доигровщица калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Ирина Воронкова прокомментировала победу команды в 1-м туре «Кубка Легенд».

«Хороший турнир провели, прибавляли по ходу, и в третьем матче многое уже получалось. Нам просто нужно наиграться вместе. Мы будем стараться действовать агрессивно, с напором, устойчиво и с результатом. И спасибо огромное болельщикам за поддержку. Надеюсь, что на наших играх зал будет максимально заполнен», – приводит слова Воронковой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, о возвращении Воронковой в состав калининградского «Локомотива» стало известно в мае текущего года. Последние два сезона россиянка провела в турецком «Экзачибаши», а в июле стала призёром чемпионата Индонезии в составе «Джакарты Попсиво Полван».