«Газпром-Югра» победил «Динамо-Урал» и другие результаты матчей Кубка России 30 августа

Вчера в Сургуте и Оренбурге продолжились матчи предварительного этапа Кубка России. Результаты матчей выглядят следующим образом:

«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – МГТУ (Москва) – 3:1 (21:25, 25:22, 25:23, 25:20);

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 3:2 (26:24, 25:21, 23:25, 18:25, 15:9);

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Нефтяник» (Оренбург) – 2:3 (23:25, 17:25, 25:18, 28:26, 11:15).

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с командами, занявшими четвёртые места в группах Кубка легенд, этот турнир стартовал вчера. Команды, которые займут вторые места в группах В и Г, сыграют дополнительный раунд плей-офф с клубами Высшей лиги А.