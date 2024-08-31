Кубок Легенд по волейболу: результаты матчей 30 августа

30 августа состоялся очередной игровой день мужского волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024 памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. В соревнованиях принимают участие восемь российских коллективов.

Группа А

«Зенит-Казань» – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:1 (26:24, 23:25, 25:13, 25:21).

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (17:25, 14:25, 23:25).

Группа Б

«Белогорье» (Белгород) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:1 (23:25, 25:23, 25:19, 25:19).

«Динамо» (Москва) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (29:27, 25:22, 25:23).

В «Финал четырёх» выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы. Решающий этап пройдёт 5-6 октября, место проведения определят позже. На сегодня путёвки в решающий этап обеспечили себе «Зенит-Казань» и «Белогорье».