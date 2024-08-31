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Стали известны составы команд на Кубок Вызова. Это турнир, который организовала Всероссийская федерация волейбола. В нём сразятся представители классического и пляжного волейбола. Матч в формате 4х4 по правилам пляжного волейбола состоится 14 сентября в посёлке Сириус Краснодарского края.

Классический волейбол представят Павел Тетюхин, Георгий Заболотников (оба – «Белогорье»), Дмитрий Лызик, Игорь Кобзарь (оба – «Локомотив»), Денис Богдан, Максим Сапожков (оба – «Динамо»). Наставником этой команды будет тренер пляжной команды «Локомотив» и сборной России Дмитрий Федотов.

За команду пляжников выступят Олег Стояновский, Вячеслав Красильников, Илья Лешуков, Тарас Мыськив, Хорхе Луис Алайо и Дмитрий Веретюк. Тренировать их будет наставник женского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич.

Впервые Кубок Вызова прошёл в прошлом году. Тогда пляжники победили представителей классики в двух сетах.