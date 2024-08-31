Кубок Легенд по волейболу: результаты матчей 31 августа

31 августа состоялся очередной игровой день мужского волейбольного турнира «Кубок Легенд» — 2024 памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. В соревнованиях принимают участие восемь российских коллективов.

Группа А

«Зенит-Казань» – «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:18, 22:25, 25:19, 25:16).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:2 (25:19, 18:25, 18:25, 25:22, 18:16).

Группа Б

«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (20:25, 17:25, 21:25).

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:19, 25:14, 25:22).

В «Финал четырёх» выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы. Решающий этап пройдёт 5-6 октября, место проведения определят позже. На сегодня путёвки в решающий этап обеспечили себе «Зенит-Казань» и «Белогорье».