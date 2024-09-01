Кубок легенд по волейболу: расписание матчей группового этапа 1 сентября

Сегодня матчами в Новосибирске и Москве завершится групповой этап Кубка легенд у мужчин. Расписание игрового дня выглядит следующим образом:

Группа А

11:30 мск. «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) – «Кузбасс» (Кемерово);

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань»;

Группа Б

16:00. «Белогорье» (Белгород) – «Енисей» (Красноярск);

19:00 «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва).

В «Финал четырёх» выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы. Решающий этап пройдёт 5-6 октября, место проведения определят позже. В группе А гарантировал первое место казанский «Зенит», а на вторую строчку сохраняют шансы «Кузбасс» и «Локомотив». В группе Б «Динамо» и «Белогорье» уже обеспечили себе выход в «Финал четырёх», осталось определить только распределение мест в группе.