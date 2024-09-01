«Динамо-ЛО» победило «Газпром-Югра» и другие результаты матчей Кубка России 31 августа
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Вчера в Сургуте и Оренбурге продолжились матчи предварительного этапа Кубка России. Результаты матчей выглядят следующим образом:
«Нова» (Новокуйбышевск) – АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:22, 25:23, 25:17);
МГТУ (Москва) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 0:3 (16:25, 19:25, 18:25);
«Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:1 (24:26, 25:18, 25:23, 25:15).
Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с командами, занявшими четвёртые места в группах Кубка легенд. Команды, которые займут вторые места в группах В и Г, сыграют дополнительный раунд плей-офф с клубами Высшей лиги А.
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