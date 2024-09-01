Определились участники «Финала четырёх» мужского Кубка Легенд

Сегодня, 1 сентября, стали известны все участники «Финала четырёх» мужского волейбольного Кубка Легенд. Ими стали «Зенит-Казань», московское «Динамо», «Белогорье» из Белгорода и кемеровский «Кузбасс». Завершили борьбу новосибирский «Локомотив», красноярский «Енисей» и «Факел». «Зенит» из Санкт-Петербурга сегодня вечером сыграет с динамовцами, но этот матч уже не влияет на распределение мест.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

«Зенит-Казань» — «Белогорье»;

«Динамо» — «Кузбасс».

«Финал четырёх» Кубка Легенд среди мужчин пройдёт 5-6 октября. Место проведения решающего этапа пока неизвестно, его объявят 3 сентября.

Кубок Легенд — 2024 посвящён памяти советского волейболиста и тренера Юрия Чеснокова. На групповом этапе играют восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России.