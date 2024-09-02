«Динамо-ЛО» и «Нова» продолжат борьбу в Кубке России: результаты матчей 2 сентября

Вчера в Оренбурге и Сургуте завершился предварительный этап Кубка России для команд Суперлиги. Результаты последнего игрового дня выглядят следующим образом:

АСК (Нижний Новгород) – «Нефтяник» (Оренбург) – 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 20:25);

«Динамо-Урал» (Уфа) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – 2:3 (22:25, 25:19, 25:21, 18:25, 13:15);

«Газпром-Югра» (Сургут) – МГТУ (Москва) – 3:2 (23:25, 22:25, 25:18, 25:19, 15:13).

Победителями групп стали «Динамо-ЛО» и «Нова». Они продолжат борьбу в Кубке России с первого раунда. Для «Динамо-Урал», «Газпрома-Югра», МГТУ, «Нефтяника» и АСК выступления в Кубке завершены.