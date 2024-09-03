Француженка Мелисса Колурбаси пополнила состав «Омички»

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23-летняя французская диагональная Мелисса Колурбаси пополнила состав женского волейбольного клуба «Омичка», завоевавшего право выступать в российской Суперлиге в сезоне-2024/2025. Колурбаси стала первым легионером в новейшей истории клуба.

«Первый легионер в новейшей истории «Омички»! Она имеет опыт выступления в зарубежных клубах. Везде волейболистка демонстрировала результативную игру. Добро пожаловать в команду!» – представил нового игрока министр спорта Омской области Иван Колесник.

Мелисса имеет двойное гражданство Турции-Франции. Свою карьеру спортсменка начала в системе турецкого «Фенербахче», с 2018 по 2023 год выступала за американские Kent State Univ и Tulane Univ, в сезоне-2023/2024 играла за черногорский «Херцег Нови» и шведский «Хилте/Хальмстад».