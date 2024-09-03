Федоровцева рассказала, на что претендовали бы россиянки на волейбольном турнире ОИ-2024

Российская доигровщица Арина Федоровцева, имеющая контракт с турецким «Фенербахче», поделилась впечатлениями от женского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Да, я следила за олимпийским турниром и была в Париже, чтобы посмотреть вживую полуфинал и финал. Это был необычный опыт — смотреть игры с трибун, а не выходить на поле, но я могу сказать, что мне понравилась атмосфера Олимпиады. Очень жаль, что я не смогла участвовать! Трудно сказать, какого результата могла бы достичь сборная России, но я убеждена, что, если бы мы принимали участие во всех турнирах последнего олимпийского цикла, мы бы наверняка боролись за то, чтобы подняться на подиум и выиграть медали», — приводит слова Федоровцевой Volley News.

Женский волейбольный турнир на Играх-2024 проходил с 28 июля по 11 августа. Олимпийским чемпионками стали итальянские волейболистки, в финале обыгравшие американок в трёх сетах. Тройку лучших замкнула сборная Бразилии.